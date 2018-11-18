Юморист Евгений Петросян отметил свой развод с Еленой Степаненко бокалом шампанского с представлявшим его интересы адвокатом Сергеем Жориным. Видео опубликовано на странице юриста в Instagram. Ранее Жорин назвал расторжение Хамовническим судом Москвы брака четы юмористов маленькой, но важной победой.

Юморист Евгений Петросян отметил свой развод с Еленой Степаненко бокалом шампанского с представлявшим его интересы адвокатом Сергеем Жориным. Видео опубликовано на странице юриста в Instagram. Ранее Жорин назвал расторжение Хамовническим судом Москвы брака четы юмористов "маленькой, но важной победой".Петросян поблагодарил адвоката и "всех, кто за него болел". По словам юмориста, это "очень значительное событие для его жизни, и все пришло к правильному завершению".Выразив надежду, что "и у Елены Григорьевны все будет хорошо, все наладится", Петросян добавил: "Начнем новую историю — какие наши годы!"Раздел имущества Петросяна и Елены Степаненко суд ранее выделил в отдельное производство. Степаненко не соглашается на мировое соглашение по разделу имущества, а его раздел в судебном порядке, по словам Жорина, может затянуться на годы.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) 16 Ноя 2018 в 2:16 PST