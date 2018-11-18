Старшеклассникам была предоставлена возможность побывать в отделе полиции, познакомиться с условиями службы сотрудников...

С 2015 года на базе ГБОУ Школа №1002 в московском районе Солнцево при активном участии правоохранительных органов для старшеклассников гуманитарной направленности проводится правовой электив «Право и общество 2.0».Вся первая четверть учебного года, согласно программе правового электива, была посвящена вопросам деятельности полиции. Учителя обществознания и сотрудники ОМВД России по району Солнцево г. Москвы вели теоретические и практико-ориентированные занятия, используя различные формы обучения: лекции, дискуссии, круглые столы и экскурсии в учреждения правоохранительной направленности.Учащимся десятых классов двух корпусов была предоставлена возможность побывать в отделе полиции, познакомиться с условиями службы сотрудников дежурной части, дознавателей и следователей, пообщаться с начальником отдела МВД России по району Солнцево полковником полиции Владимиром Кудиновыми его подчиненными.Каждый желающий смог получить консультацию по вопросам поступления в Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя и дальнейшей службы в правоохранительных органах.После окончания экскурсии был проведен экспресс-опрос о том, какое впечатление получили школьники от увиденного. По мнению ребят, в отделе полиции чувствуется рабочая атмосфера и работа полиции выполняется во благо нашего общества, в защиту и их личной безопасности и безопасности города.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39