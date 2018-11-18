Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона инцидент у поста в Старопромысловском районе Грозного, где пыталась совершить самоподрыв 25-летняя Карина Спиридонова. В результате стрельбы и взрыва смертница погибла, никто из правоохранителей не пострадал.

Опубликованы кадры нейтрализации женщины, днем в субботу 17 ноября, пытавшейся совершить подрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного. В результате инцидента она погибла, никто из правоохранителей не пострадал.Напомним, что стражи порядка, находившиеся на дежурстве, заметили женщину, шедшую в сторону поста. Ее поведение показалось им подозрительным и полицейские потребовали, чтобы она остановилась и предъявила документы.В ответ женщина ускорилась и устремилась к КПП. Началась стрельба и раздался взрыв.В настоящее время личность смертницы установлена. Ею оказалась 25-летняя Карина Спиридонова, которая была зарегистрирована в Челябинской области, но в последнее время проживала в Дагестане.