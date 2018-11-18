В афганской провинции Вардак в дом, в котором праздновали свадьбу, попала ракета.

В афганской провинции Вардак в дом, в котором праздновали свадьбу, попала ракета. При взрыве убиты три человека, а девять ранены, пишет РИА Новости.В провинции Логар на мине подорвался автомобиль с чиновниками. Погибли два человека.