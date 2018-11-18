Глава региона обратил особое внимание на соблюдение нормативов установки ограждений

Глава региона обратил особое внимание на соблюдение нормативов установки огражденийГубернатор Костромской области Сергей Ситников и глава администрации Костромы Алексей Смирнов проинспектировали строительные площадки в центре города, сообщает пресс-служба главы региона.Губернатор проверил стройплощадки на проспекте Мира, а также на улицах Спасокукоцкого, Козуева, Островского, Энгельса и Ленина. Сергей Ситников обратил особое внимание на соблюдение правил благоустройства прилегающих участков и нормативов установки ограждений. Глава региона поставил перед городской администрацией задачу жестко контролировать деятельность застройщиков. Алексей Смирнов пообещал отчитаться о предпринятых для устранения нарушений мерах в трехдневный срок.Также главы региона и города осмотрели несколько участков в центре Костромы для возможного строительства нового детского сада.