Бывший президент Украины Виктор Янукович на днях попал в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В.Склифосовского. Януковича госпитализировали 16 ноября и в тот же день выписали. По словам его адвоката, экс-глава Украины получил спортивную травму.

Бывший президент Украины Виктор Янукович на днях попал в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В.Склифосовского. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения, Януковича госпитализировали в минувшую пятницу, 16 ноября, и в тот же день выписали. По какой причине экс-президент Украины попал в "Склиф", источник не уточнил.Между тем адвокат Януковича Александр Горошинский заявил в воскресенье, 18 ноября, что его подзащитный из-за госпитализации не сможет выступить с последним словом в суде в Киеве. Оно было намечено на предстоящий понедельник.Адвокат рассказал, что Янукович получил спортивную травму, и защитник навещал больного в пятницу в медучреждении."Виктор Федорович не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная: ноги и позвоночника", — приводит слова Горошинского РИА Новости.Адвокат добавил также, что в понедельник защита Януковича будет ходатайствовать о допросе экс-главы Минэнерго Украины Эдуарда Ставицкого, поскольку он "дал важные показания".Дело о госизмене против Януковича суд в Киеве рассматривает по существу с конца июня 2017 года. Обвинение по этому делу попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент Украины свою вину категорически отрицает. Между тем, даже если выступление Януковича 19 ноября не состоится, суд начнет выносить вердикт по делу.