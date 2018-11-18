Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении убийства в Калуге. Предполагаемый преступник атаковал прохожих, нанеся им серию ударов дубиной по голове. От полученных травм один из пострадавших скончался.

Мужчина, получивший черепно-мозговую травму в результате нападения, произошедшего в минувший вторник, 13 ноября, на Грабцевском шоссе в Калуге, скончался, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.Камера наблюдения запечатлела события, происходившие на площадке перед магазином, и ставшие фатальными для одного из их участников.На записи видно, как мужчина атаковал двух прохожих. Он нанес серию ударов дубиной, зайдя со стороны спины своих жертв, которые просто не заметили его и не успели отреагировать на действия оппонента.Один из пострадавших с повреждением головы был доставлен в лечебное учреждение, где и скончался, не приходя в сознание через некоторое время."Личность подозреваемого была установлена сразу же на основе свидетельских показаний и записи камеры видеонаблюдения, изъятой с места происшествия. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений местный житель 1991 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.В пятницу, 16 ноября, стражи порядка обнаружили предполагаемого убийцу в одном из заброшенных зданий в Калуге и задержали его.В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Отметим, что в настоящее время не разглашаются причины, побудившие подозреваемого совершить нападение.