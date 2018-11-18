Взрослые и самые маленькие участники дорожного движения вместе с сотрудниками дорожно-патрульной службы и духовенством призвали водителей соблюдать нормы безопасности...

Ежегодно в третье воскресенье ноября весь мир вспоминает жертв дорожно-транспортных происшествий.Сотрудники Управления ГИБДД г. Москвы, руководители и личный состав ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителями духовенства, а также участниками дорожного движения провели мероприятие, посвященное Дню памяти тех, кто погиб в результате страшных аварий на дорогах.У стен Собора Богоявления Господня в Елохове стройной колонной разместились автомобили ритуальной службы, экстренной медицинской, экипажа дорожно-патрульной службы, а также такси и гражданская автомашина как символы тонкой грани между жизнью и печальными последствиями невнимательности и пренебрежения ПДД.Взрослые и самые маленькие участники дорожного движения вместе с сотрудниками дорожно-патрульной службы и духовенством призвали водителей соблюдать нормы безопасности, напомнив о погибших на дорогах. Держа перед собой плакаты с призывами задуматься над страшными последствиями нарушений Правил дорожного движения горожане призвали всех быть внимательными и ответственными к собственной жизни, жизни и здоровью близких людей.Руководители Управления Госавтоинспекции г. Москвы почтили память погибших в ходе панихид, совершенных в храмах столицы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81