Орлова стала «кандидатом номер один» на должность аудитора Счетной палаты
Орлова стала «кандидатом номер один» на должность аудитора Счетной палаты
Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова
стала «кандидатом номер один» на должность аудитора Счетной палаты от Совета Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.
По его словам, кандидатура Орловой, возможно, будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании 23 ноября. При этом говорить об окончательном решении сейчас сложно.
«То, что это кандидатура номер один — это абсолютно точно. Это и позиция всех членов комитета, единогласная», — цитирует агентство Сергея Рябухина.
Он также отметил, что Светлана Орлова
работала в комитетах по бюджету Госдумы, Совета Федерации, была соавтором Налогового кодекса и Бюджетного кодекса.
В состав счетной палаты, помимо председателя Алексея Кудрина и его заместителя, входят 12 аудиторов, которых назначают на шестилетний срок.