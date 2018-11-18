Коллеги по творческому цеху рассказали, как провел последние дни певец Евгений Осин, и посвятили ему стихи.

Евгений Осин в последнее время с трудом передвигался, страдал из-за проблем с рукой и лечился от алкогольной зависимости. Телеведущая Дана Борисова рассказала, что многие коллеги по творческому цеху были готовы оплатить ему лечение, однако Осин отказывался от помощи. Борисова считает, что артиста погубило "упрямство и своенравие", он так и не признал свои проблемы с алкоголем. "Все видели, к чему шло" — сказала Борисова, сама страдавшая от зависимостей и проходившая лечение в той же клинике, что и певец.Популярный певец Евгений Осин умер 17 ноября на 55 году жизни. Он скончался у себя в московской квартире от остановки сердца. Тело артиста через несколько часов после смерти нашла его сестра. По предварительной информации, прощание с Осиным пройдет 20 ноября, похоронят Осина на Троекуровском кладбище.Поэт, автор песен группы "Любэ" Александр Шаганов назвал Осина "большим ребенком с огромным сердцем". Он считает, что артист реализовал лишь треть своего потенциала. Когда Шаганов познакомился с Осиным в конце 90-х, он запомнился как ярый поборник трезвого образа жизни. "Что потом у него произошло — для меня загадка", — добавил он.Рэпер Потап посвятил стихи скончавшемуся певцу Евгению Осину, в которых есть такие строчки: "Осень, жаль забрала тебя, Осин".Автор шлягеров 90-х Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Наиболее известная песня артиста — "Плачет девушка в автомате ", написанная на стихи Андрея Вознесенского. Особенно прославился в 1996 году после участия в предвыборном туре Бориса Ельцина. Президент пустился в пляс под песню "Ялта" в Ростове-на-Дону. Несколько лет назад стало известно Осин испытывал проблемы с алкоголем. Он лечился, срывался, опять лечился, в том числе, в Таиланде. Об этом рассказывала программа "Прямой эфир", а ведущий телеканала "Россия 1" Андрей Малахов навещал его в клинике.У артиста было множество романов, но в последние годы он признавался в любви журналистке Виктории Петровой. Она рассказала о последних днях музыканта и назвала себя "музой Осина ". Осин говорил, что хочет завести семью, детей и снова быть популярным. Начинал заниматься собой, но его хватало на несколько дней, и затем артист снова начинал пить.По словам Петровой, певца очень "подкосила" история с внебрачной дочкой, которую обсуждала вся страна. "Люди избегали общения с ним, а во мне он видел отдушину", — вспоминает Петрова. По словам журналистки, кумир миллионов уходил из жизни глубоко одиноким человеком, мечтающим о внезапном спасении.