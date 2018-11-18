Гонка Формулы-3 гран-при Макао в Китае была приостановлена после аварии с участием 17-летней гонщицы из Германии, чей болид вылетел за пределы трассы. Зрители сняли на видео впечатляющий инцидент. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Зрители запечатлели на видео аварию в которую попала 17-летняя гонщица из Германии София Флёрш, вылетевшая с трассы во время гран-при Макао в Китае.По предварительной информации, гоночный болид Формулы-3 под управлением девушки вылетел с трассы на втором круге гонки, задев барьер и в буквальном смысле взлетев в воздух.После инцидента соревнования были приостановлены.Организаторы мероприятия пока не сообщают о состоянии здоровья Флёрш и наличии других пострадавших.