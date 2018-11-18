Подписчики не оценили откровенную фотографию участницы телепроекта Дом-2 Александры Черно и ее спутника Иосифа Оганесяна. Нападкам подвергся внешний вид девушки.

Подписчики не оценили откровенную фотографию участницы телепроекта "Дом-2" Александры Черно и ее спутника Иосифа Оганесяна. Нападкам подвергся внешний вид девушки.Едва переступив порог телестройки, которая вот уже 14 лет радует зрителей по всей России, любая девушка моментально становится звездой и красоткой, по крайней мере, в своем собственном представлении. И Александра Черно, судя по всему, исключением из этого правила не стала.Дама, обладающая солидными формами, решила продемонстрировать свои красоты всем подписчикам. На странице в Instagram она опубликовала интимный снимок, на котором лежит в одной лишь распахнутой на груди рубашке и кружевном бра. Рядом с ней – ее избранник, Иосиф Оганесян."Всем сердцем. Всей душой. Каждой частичкой своего тела. Я люблю тебя. Люблю даже когда ты меня ненавидишь. Люблю тебя даже когда у нас склоки. Мне кажется, другого у нас не будет. Хочешь изменить вторую половину-начни с себя. ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она кадр.Как показала реакция пользователей Сети, далеко не всех привело в восторг увиденное. Подписчики принялись критиковать внешний вид звезды "Дома-2"."Как ты себя любишь,тело жиром обросло,но ты готова оголяться,показывать какая ты сексуальная))", "Дак начни уже с себя наконец то!!!жирная!!!!!!!!!!", "Ты в эфире 🐖🐷 10 складок. Как у свиньи с ну погоди 🤦‍♀️", "Жерно и Еслик😂 Картина жиром😂", "Жирно", – бесновались желчные комментаторы.Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Саши Черно. Критикам они посоветовали присмотреться к себе, а девушку признали настоящей красавицей и признались ей в любви.