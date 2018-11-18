Газопровод Турецкий поток - не популистский подход, а реальный вклад в энергобезопасность Европы. Российский газ по нему через очень короткое время пойдет не только в Турцию, не только будет способствовать развитию турецкой экономики - он пойдет дальше европейским потребителям, рассказал в программе Москва. Кремль. Путин пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Газопровод "Турецкий поток" — не популистский подход, а реальный вклад в энергобезопасность Европы. Российский газ по нему "через очень короткое время пойдет не только в Турцию, не только будет способствовать развитию турецкой экономики — он пойдет дальше европейским потребителям", рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Морской участок "Турецкого потока" из двух ниток прокладывают по дну Черного моря от побережья России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года.Сухопутная транзитная нитка "Турецкого потока" может быть продолжена на территории Евросоюза и сопредельных стран. По словам Пескова, вопрос о том, чтобы и к ним "зашло какое-то ответвление", ставят "уже очень много стран".