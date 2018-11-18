Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Хоню стал победителем российского этапа Гран-при по фигурному катанию. Японскому фигуристу не помешала травма, полученная перед произвольной программой.

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Хоню стал победителем российского этапа Гран-при по фигурному катанию. Японскому фигуристу не помешала травма, полученная перед произвольной программой.Ханю смог завершить выступления и одержать победу в соревнованиях. Однако на церемонию награждения Юдзуру пришел на костылях. При этом спортсмен надеется восстановиться к финалу Гран-при, который пройдет с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере."Спорт-Экспресс", сославшись на президента Федерации конькобежного спорта Японии Йошико Кобаяши, у Ханю диагностированы повреждения двух связок, сухожилия и малоберцовой кости. За ночь у Юдзуру опухла лодыжка. Фигурист держит ногу поднятой, а пострадавшие участники подвергаются заморозке.