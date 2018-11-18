Бывший президент Украины Виктор Янукович попал в НИИ имени Склифосовского в Москве с тяжелой травмой позвоночника. Украинские пользователи Сети увидели произошедшем повод для искрометных шуток и радости.

Бывший президент Украины Виктор Янукович попал в НИИ имени Склифосовского в Москве с тяжелой травмой позвоночника. Украинские пользователи Сети увидели произошедшем повод для искрометных шуток и радости.Своего бывшего президента, при котором гривна была намного стабильнее, такими темпами не росли цены на продукты и услуги ЖКХ, а число коммунальных аварий, оставляющих целые города без света, воды и тепла, по сравнению с последними днями было крайне мало, граждане Украины традиционно недолюбливают. Не удивительно, что в новости о его тяжелой травме они увидели повод для праздника."Виктор Федорович госпитализирован, у него спортивная травма. Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная ноги и позвоночника", – цитирует РИА Новости адвоката политика. Из-за произошедшего он не сможет выступить на заседании суда, назначенного на 19 ноября.Что произошло в украинском сегменте Сети после появления новостей о попадании Викторя Януковича в больницу словами описать трудно. Каждый острый на язык комментатор поспешил поделиться с миром своим едким комментарием и выразить надежду, что после произошедшего бывший президент Украины вряд ли восстановится."Говорят что Янукович попал в больницу с травмой позвоночника.Откуда у бесхребетного существа вообще взялся позвоночник, не сообщается (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – заметил один из них.Кто-то решил с иронией прокомментировать сообщения, что в больнице бывший президент Украины не задержался. По мнению этого шутника, Москва буквально кишит людьми, которые сами бы хотели нанести политику увечья. Возможно, он имел ввиду большое число украинцев, приезжающих в российскую столицу на заработки.Отдельной строкой для остроумных украинских комментаторов стала тема спортивных пристрастий Виктора Януковича и его прошлых незадач. Бывшему президенту Украины припомнили случаи, когда в него бросили яйцо и на голову ему свалился венок.