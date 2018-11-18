Дни.ру обратились к специалистам с паранормальными способностями, чтобы определить, какая судьба ждет бывшего президента Украины Виктора Януковича после того, как он попал в больницу со страшной травмой позвоночника. Политик восстановится, уверены они.

"Дни.ру" обратились к специалистам с паранормальными способностями, чтобы определить, какая судьба ждет бывшего президента Украины Виктора Януковича после того, как он попал в больницу со страшной травмой позвоночника. Политик восстановится, уверены они."Янукович не собирается умирать. Более того, у него долгожительство в карме", – рассказала "Дни.ру" . "Поэтому некие коллизии судьбы, например такие как экстренный уход с поста президента, какие-то страшные травмы, трагедии в семье – они у него обусловлены его жесткой кармой", – подчеркнула она.Многое из того, что происходит с Виктором Януковичем, не зависит не только от него самого, но и вовсе не поддается человеческому влиянию. "Судьба у этого человека неординарная", – уверена таролог.Однако он, несмотря ни на какие проблемы, продолжает оставаться на плаву. "Восстанавливаться будет непросто, но он восстановится. Будет жить дальше. И так как он человек, в том числе, повышенной двигательной активности и любитель удовольствий, этого в его жизни будет предостаточно", – заметила Марианна Абравитова."Травмы у него были и раньше. Та, что случилась с ним сейчас, наверное, самая яркая. Ярче нее травм у него уже не будет. Смертельной опасности я не вижу, хотя период для него очень тяжелый", – заключила она.Напомним, 18 ноября стало известно о госпитализации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Политик попал в НИИ имени Склифосовского с тяжелой травмой спины. По словам его адвоката, бывший украинский лидер не может перемещаться без посторонней помощи и будет вынужден пропустить заседание суда, назначенного на 19 ноября.