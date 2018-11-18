Занятия на базе мобильного автогродка прошли в одном из детских садов города Петушки.

16 ноября в рамках проведения на территории Петушинского района районного смотра-конкурса «Зеленый огонек» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОВ ДПС ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Евгения Сычева встретилась с воспитанниками дошкольных учреждений.В мероприятии приняли участие воспитанники подготовительной группы МБДОУ «Детский сад № 1 «Петушок».В ходе встречи инспектор по пропаганде БДД напомнила дошколятам о важности соблюдения Правил дорожного движения при переходе проезжей части, катании на велосипедах, самокатах, рассказала о различных опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге. Особое внимание Евгения Сычева акцентировала на необходимости использования световозвращающих элементов.В детском мобильном автогородке юные пешеходы вместе с правоохранителем моделировали различные дорожные ситуации, демонстрируя, насколько грамотно они умеют ориентироваться в дорожных условиях. Ребята вместе с дорожным полицейским изучали знаки, расположенные на территории автогородка.В ходе беседы капитан полиции задала несколько вопросов, касающихся безопасного поведения на проезжей части, похвалив ребят за отличные знания.В завершение мероприятия правоохранитель поблагодарила руководителей и сотрудников детского сада за активное участие в воспитание в ребятах правильных навыков участников дорожного движения.