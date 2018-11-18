Занятия на базе мобильного автогродка прошли в одном из детских садов города Петушки.
16 ноября в рамках проведения на территории Петушинского района районного смотра-конкурса «Зеленый огонек» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОВ ДПС ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Евгения Сычева встретилась с воспитанниками дошкольных учреждений.
В мероприятии приняли участие воспитанники подготовительной группы МБДОУ «Детский сад № 1 «Петушок».
В ходе встречи инспектор по пропаганде БДД напомнила дошколятам о важности соблюдения Правил дорожного движения при переходе проезжей части, катании на велосипедах, самокатах, рассказала о различных опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге. Особое внимание Евгения Сычева акцентировала на необходимости использования световозвращающих элементов.
В детском мобильном автогородке юные пешеходы вместе с правоохранителем моделировали различные дорожные ситуации, демонстрируя, насколько грамотно они умеют ориентироваться в дорожных условиях. Ребята вместе с дорожным полицейским изучали знаки, расположенные на территории автогородка.
В ходе беседы капитан полиции задала несколько вопросов, касающихся безопасного поведения на проезжей части, похвалив ребят за отличные знания.
В завершение мероприятия правоохранитель поблагодарила руководителей и сотрудников детского сада за активное участие в воспитание в ребятах правильных навыков участников дорожного движения.