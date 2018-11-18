По версии следствия, обвиняемый получил взятку от местного предпринимателя

По версии следствия, обвиняемый получил взятку от местного предпринимателяДиректор ГКУ ВО «Заречное лесничество» Петушинского района задержан по подозрению в получении взятки, сообщает СУ СК России по Владимирской области.По версии следствия, в ноябре местный предприниматель, который занимается заготовкой древесины, незаконно срубил деревья, находившиеся за пределами арендованного им участка. Дирекция лесничества зафиксировала это нарушение. Бизнесмену были предъявлены претензии о возмещении ущерба в размере 140 тысяч рублей. Кроме того, за незаконную вырубку предусмотрена уголовная ответственность.По данным СК, предприниматель предложил «уладить» ситуацию, и директор лесничества получил 25 тысяч рублей от заинтересованного лица. Бизнесмен также сжег корни спиленных деревьев и тщательно зачистил делянку. В связи с этим следствие ставит под сомнение оценку ущерба, которую провел обвиняемый.Директор лесничества не отрицает своей вины. Сейчас решается вопрос о привлечении бизнесмена к ответственности.