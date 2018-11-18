Спасатели помогли девятилетнему мальчику выбраться на берег

Спасатели помогли девятилетнему мальчику выбраться на берегДевятилетний мальчик провалился под лед у дома №1 на улице Зернова в городе Кольчугино, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о происшествии поступило вечером 17 ноября. Прибыв на место, спасатели обнаружили возле пруда испуганную девочку, а в проруби находился маленький мальчик. Старший сержант внутренней службы Евгений Мишин помог ребенку выбраться на берег и передал обоих детей бригаде скорой помощи.Выяснилось, что мальчик и девочка гуляли вдоль пруда по улице Зернова и решили проверить прочность льда. Мальчик вышел на лед и провалился. Очевидец немедленно сообщил о происшествии спасателям.«Ночные температуры хоть и низки, но всё же пока недостаточны, чтобы сформировать устойчивый ледовый покров», — говорится в сообщении ведомства.