Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье сообщила, что депутаты парламента не собрали достаточного количества писем для объявления вотума недоверия главе правительства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье сообщила, что депутаты парламента не собрали достаточного количества писем для объявления вотума недоверия главе правительства. По правилам Консервативной партии, лидером которой является Мэй, для принятия решения о голосовании по этому вопросу нужны голоса от 15 процентов членов Консервативной партии в парламенте. На сегодняшний день это — 48 депутатов, пишет РИА Новости.Впрочем, отметила Мэй в интервью телеканалу Sky News, смена руководства партии не сделает переговоры по Brexit легче."Следующие семь дней будут решающими, они будут определять будущее этой страны", — сказала премьер.Британское правительство 14 ноября согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза.