Стали известны новые обстоятельства последних дней жизни Евгения Осина. Певец внезапно влюбился, однако его избранница не отвечала ему взаимностью.

Стали известны новые обстоятельства последних дней жизни Евгения Осина. Певец внезапно влюбился, однако его избранница не отвечала ему взаимностью."Я хочу сказать тебе, что ты самая красивая в мире. Самая лучшая. Если ты со мной не будешь общаться, я просто умру", – именно с такими словами Евгений Осин обращался к девушке, внезапная любовь к которой сразила его наповал.Своей избраннице он жаловался на тяжелую жизнь – простуду, боли после аварии, голод, одиночество и другие навалившиеся на него в последнее время проблемы. "Я истесал руки, ноги. Сломал плечо. И все это вот… но это мелочи по сравнению с любовью. Ты же подаришь мне любовь? Я очень мечтаю об этом", – цитирует телеканал "РЕН ТВ" певца.Однако девушка не отвечала артисту взаимностью. Журналистам удалось отыскать таинственную незнакомку. Как оказалось, она видела Евгения Осина и его состояние вызывало у нее серьезные опасения."Он выглядел в последнее время очень болезненным – мешки под глазами, он был сутулый. Он очень плохо ходил за счет того, что у него были сломаны ребра. Он постоянно был в состоянии простуды", – цитирует последнюю любовь певца.Напомним, о смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Тело певца в его московской квартире обнаружила сестра. По предварительный данным, артист умер от остановки сердца. Родные, близкие и знакомые уверены, что здоровье музыканта подорвала его алкогольная зависимость.