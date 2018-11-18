Виктор Янукович экстренно доставлен в НИИ Склифосовского. У бывшего президента Украины серьезные травмы.
<a href="http://33live.ru/novosti/18-11-2018-yanukovicha-srochno-gospitalizirovali-s-travmoj-pozvonochnika.html" target="_blank">Януковича срочно госпитализировали с травмой позвоночника</a> - Виктор Янукович экстренно доставлен в НИИ Склифосовского. У бывшего президента Украины серьезные травмы.
[url=http://33live.ru/novosti/18-11-2018-yanukovicha-srochno-gospitalizirovali-s-travmoj-pozvonochnika.html]Януковича срочно госпитализировали с травмой позвоночника[/url] - Виктор Янукович экстренно доставлен в НИИ Склифосовского. У бывшего президента Украины серьезные травмы.