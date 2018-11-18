Олимпийская чемпионка Алина Загитова одержала победу на этапе Гран-При Кубок Ростелекома в Москве. Однако ни этой победы, ни триумфа на Олимпиаде могло и не случиться, если бы тренер девушки Этери Тутберидзе не проявила должную настойчивость.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова одержала победу на этапе Гран-При "Кубок Ростелекома" в Москве. Однако ни этой победы, ни триумфа на Олимпиаде могло и не случиться, если бы тренер девушки Этери Тутберидзе не проявила должную настойчивость.Летом 2017 года, еще до судьбоносной Олимпиады и следовавших за ней триумфов на других соревнованиях, Алина Загитова подумывала о том, чтобы уйти из фигурного катания. Причем иногда эти душевные метания принимали облик весьма экстравагантных поступков."Она у нас убежала в коньках на поле", – цитирует sports.ru тренера чемпионки Этери Тутберидзе. К счастью, спортсменку удалось вернуть. "Мы ее выловили, убедили, что все-таки надо продолжать кататься, и в итоге она стала олимпийской чемпионкой", – рассказала Тутберидзе.Результат не заставил себя ждать. И даже после олимпийского триумфа Алина Загитова не стала расслабляться, а продолжила брать все новые и новые высоты. Так, 17 ноября в Москве она одержала побед на этапе Гран-при "Кубок Ростелекома". По итогам короткой и произвольной программ она набрала 222,95 балла."Есть еще куда стремиться. Сегодня была чуть скована – сосредотачивалась на прыжке больше, чем на образе. Но с каждым днем на тренировках все более эмоционально делаю", – в эфире телеканала "Матч ТВ" оценила Алина Загитова собственное выступление.Отметим, не всегда дар убеждения помогает Этери Тутберидзе удерживать спортсменок. Так, еще одна российская олимпийская чемпионка – Евгения Медведева – приняла решение тренироваться в Канаде.Вся страна продолжает следить за ее тренировками и спортивными достижениями. Люди гадают – пойдет ли смена тренера и обстановке на пользу девушке, или лучшей возможности максимально проявить свои таланты, нежели под чутким руководством Этери Тутберидзе, попросту нет.