Зенит провел товарищеский матч с немецким Шальке. Встреча проходила на Санкт-Петербург-Арене и собрала аудиторию в 35 тысяч зрителей.

"Зенит" провел товарищеский матч с немецким "Шальке". Встреча проходила на "Санкт-Петербург-Арене" и собрала аудиторию в 35 тысяч зрителей.Команды играли без игроков, занятых в национальных сборных. Тем не менее, и тренер "Зенита" Александр Семак, и его немецкий коллега Доменико Тедеско выпустили на поле немало сильных игроков. Первого гола пришлось ждать всего 6 минут. Полузащитник Маттиас Краневиитер дальним ударом вывел "Зенит" вперед. Гости отыгрались за 10 минут до перерыва. Защитники "Зенита" не доглядели за Стивеном Сркжибским.Во втором тайме команды произвели много замен. Игра же проходила с переменным успехом. На 74 минуте защитник "Шальке" Абдурахман Баба уронил в штрафной Себастьяна Дриусси. Сам пострадавший вызвался пить пенальти. Вратарь Ральф Ферманн парировал удар, но Магомед Оздоев добил мяч в сетку. Игроки гостей протестовали, указывая, что Оздоев вбежал в штрафную до удара. Но гол был засчитан."Шальке" создал немало моментов у ворот "Зенита" и мог уйти от поражения. Но вратарь Юрий Лодыгин и оборона сумели удержать победный счет – 2:1.