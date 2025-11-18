В этом году более 60% ребят, закончивших высшие и средние учебные заведения области, трудоустроились благодаря Кадровому центру «Работа России». Каждый шестой из них воспользовался

В этом году более 60% ребят, закончивших высшие и средние учебные заведения области, трудоустроились благодаря Кадровому центру «Работа России». Каждый шестой из них воспользовался возможностью начать карьеру через программу оплачиваемых стажировок. Около трети выпускников пришли на производство. Они работают операторами станков с ЧПУ, программистами, слесарями, сварщиками, IT-специалистами и инженерами. 12% молодых специалистов трудоустроились в учреждения