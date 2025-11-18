С 2025 года работающие граждане, сдавшие нормативы ГТО, смогут оформить налоговый вычет.

Во Владимирской области около 66 тысяч жителей области получили знаки отличия ГТО. Общая численность участников системы превысила 180 тысяч человек, при этом почти 90 тысяч успешно прошли тестирование. Об этом рассказалиЗнаки ГТО бывают золотыми, серебряными и бронзовыми и дают своим обладателям ряд преимуществ. В их числе — дополнительные баллы при поступлении в вузы, приоритет при распределении путёвок в детские лагеря (такие как «Артек»), а также стипендии и премии в учебных заведениях и на предприятиях. С 2025 года работающие граждане, сдавшие нормативы ГТО, смогут оформить налоговый вычет.Для регистрации несовершеннолетнего на сдачу нормативов ГТО родителям необходимо заполнить карточку ребенка на портале «Госуслуги», затем авторизоваться на сайте gto.ru через ЕСИА, используя данные ребенка, или создать новый личный кабинет.