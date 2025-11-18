Глава региона посетил площадку, где на улице Лакина возводят ФОК.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел рабочую поездку по Владимиру, в ходе которой оценил ход строительства крупного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) и качество работ по благоустройству городских территорий.Глава региона посетил площадку, где на улице Лакина возводят ФОК. Комплекс готов более чем на 65%. Министр физкультуры и спорта Наталья Федорова , что это единственный спортивный объект в области, который строят по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках госпрограммы «Спорт России» («Бизнес-спринт»). Проект финансируют из трех источников: федерального, областного и внебюджетного.В ФОКе планируют открыть секции и зоны для футбола, тенниса, волейбола, плавания, а также пляжных видов спорта, йоги и пилатеса.Губернатор также проинспектировал бульвар художника Иванова, который обновили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На бульваре появились современный дизайн, новые скамейки, а также пешеходные и велодорожки. Для юных владимирцев обустроили новую детскую площадку.Во время осмотра посетители бульвара высказали пожелания, в частности, попросили организовать дополнительную «зебру» для перехода к дому 46В, поскольку существующая дорожка обрывается прямо у проезжей части. Глава региона заверил, что благоустройство прилегающих территорий продолжится, и власти обязательно учтут все замечания жителей.