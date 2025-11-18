В управление крупного банка поступил сигнал, что в одном из отделений банка дела очень плохи. Операции почти не совершаются, активность близка к нулю. Поехал ревизор это дело проверить.
Является ревизор в это отделение в разгар рабочего дня. Входит внутрь - там никого. Только по соседству из кабинета директора слышатся голоса:
-…вполне он мог бубну снести…
-…бубну снес, ну так черва осталась…
-…две, конечно, мы ему всунем…
-…две, это минимум….
Заглядывает ревизор в этот кабинет и о*уевает - директор отделения и 3 клерка режутся в карты. Так, думает ревизор, сейчас я им устрою. Возвращается в операционный зал и нажимает на кнопку тревоги. Начинает завывать сирена. Ревизор отпускает кнопку, сирена стихает, и из кабинета слышится:
-…сначала спок
