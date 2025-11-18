Обновление приурочили к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Дорожные службы Владимирской области завершили ремонт на участках дорог, ведущих к крупным воинским мемориалам и захоронениям. Обновление приурочили к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.Работы проходили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники сосредоточили усилия на обеспечении удобного доступа к местам памяти, где жители региона чтят подвиг павших героев, в правительстве области.Так, в областном центре специалисты обновили 0,9 км участка улицы Большая Нижегородская. Эта дорога ведет к крупному мемориальному комплексу «Скорбь. Война и Мир». Комплекс, открытый в 1975 году, хранит память о воинах, которые погибли на фронте и умерли от ран во владимирских госпиталях. На Князь-Владимирском кладбище в братской могиле захоронили более 1500 солдат, их имена высечены на гранитных плитах мемориала. Ежегодно 9 мая и 22 июня здесь зажигают Огонь памяти.В Собинке отремонтировали 0,6 км дороги по улице Ленина. Она обеспечивает подъезд к мемориалу павшим землякам 1941–1945 годов, а также к памятнику легендарному воину-пограничнику Никите Карацупе.В Гусь-Хрустальном районе дорожники привели в нормативное состояние 1,1 км автодороги возле деревни Семёновка. Участок ведёт к памятнику павшим героям, чьи имена также высекли на гранитных плитах для увековечивания их подвига.