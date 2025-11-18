Сейчас готовится к вводу в эксплуатацию газопровод в деревне Пустынка.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин провел встречу с главой администрации Ковровского района Вячеславом Скороходовым. Как , главной темой стало решение вопросов жителей, поступающих к парламентарию через личное общение и соцсети. Особое внимание уделили проблеме газификации района.Сейчас готовится к вводу в эксплуатацию газопровод в деревне Пустынка — работы выполнены на 100%. К 2027 году ожидается завершение строительства газопровода, который охватит поселок Эсино, деревню Алексеевское, поселок Восход, деревню Аксениха, поселок Шевинская и деревню Уваровка.Однако северная часть района по-прежнему остро нуждается в газоснабжении. По этому вопросу Алексей Говырин оперативно связался с региональным министерством ЖКХ. В настоящее время готовятся изменения в областную программу газификации, рассчитанную до 2031 года. Согласно предложенным изменениям, в 2026 году планируется начать проектирование межпоселкового газопровода, который пройдет через село Санниково, деревни Карики, Овсянниково, Красная Грива, Юдиха, Юрино, Дорониха и село Пантелеево. Этот вопрос сейчас активно прорабатывается — обновленная областная программа газификации будет утверждена в декабре.