Губернатор Александр Авдеев в минувшие выходные совершил рабочую поездку по городу Владимиру. В числе объектов, которые посетил глава региона – физкультурно-оздоровительный комплекс,

Губернатор Александр Авдеев в минувшие выходные совершил рабочую поездку по городу Владимиру. В числе объектов, которые посетил глава региона – физкультурно-оздоровительный комплекс, строящийся за федеральной трассой на улице Лакина в районе дома №157. Степень готовности ФОКа – более 65 процентов. Региональный министр физкультуры и спорта Наталья Фёдорова отметила, что это единственный спортивный объект в области,