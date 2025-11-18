Зачем в нашем регионе учредили День сельского старосты и когда отмечается эта дата? Кто и как может стать сельским старостой? Как в нашем регионе работает специальное приложение для

Зачем в нашем регионе учредили День сельского старосты и когда отмечается эта дата? Кто и как может стать сельским старостой? Как в нашем регионе работает специальное приложение для сельских старост с элементами искусственного интеллекта? На каком этапе процесс бюджетирования сейчас и на каких вопросах делают особый акцент парламентарии? Эти и другие вопросы в студии «Шестого