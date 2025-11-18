Житель Мурома задолжал кругленькую сумму – свыше 5,5 млн рублей. В ходе проверки судебные приставы выяснили, что у мужчины в собственности находятся земельные участки и иномарка. На земли был

наложен запрет регистрационных действий, а на авто – арест с последующей передачей на реализацию. Должник не захотел терять свою иномарку и оперативно погасил долг и сумму