Очередная волна пластика: владимирские рыбаки вновь начали делиться в соцсетях фото и видео, на которых видно загрязнение Клязьмы. Разноцветные кусочки дробленого материала находят в разных районах реки. Итак сегодня 12 ноября, река Клязьма в районе Оргтруда, вновь в реке присутствует пластик дробленный. Преимущественно, судя по фото и со слов рыбаков, по реке плывет именно пластик