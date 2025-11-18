Во Владимирский области отец попросил встречи с детьми и зверски избил бывшую жену.

Трагедия, которая развернулась в конце прошлого года в маленькой деревне Новая Быковка Камешковского района Владимирской области, повергла в шок даже бывалых следователей. То, что должно было стать обычной встречей отца с маленькими детьми, обернулось актом дикой, ничем не спровоцированной агрессии. Главный фигурант этого дела — 44-летний местный житель — теперь ждет суда по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с особой жестокостью, и угрозе убийством. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Роковая поездка за детьмиВсе произошло 31 октября прошлого года. Бывшая супруга обвиняемого приехала в дом своего экс-мужа, взяв с собой двоих младших детей — двухлетнего сына и пятилетнюю дочь. Мужчина сам попросил ее привезти малышей, чтобы провести с ними время. Однако, когда женщина вошла в дом, она сразу поняла, что план сорвался: хозяин уже находился в сильном алкогольном опьянении.Она приняла единственно верное решение: немедленно уехать, чтобы не травмировать детей видом пьяного отца. Это стало поводом для ссоры, которая очень быстро переросла в жестокое нападение.Гараж, ставший местом пыткиПоняв, что ситуация выходит из-под контроля, женщина поспешила выйти в гараж, чтобы позвонить своему старшему сыну и попросить его срочно приехать и забрать их. Но мужчина последовал за ней, и уже в гараже выпустил на волю свою пьяную ярость.Первый удар пришёлся кулаком в лицо. Женщина упала на пол, но это только подстегнуло агрессора. Он продолжил избиение, нанося удары по голове и телу уже ногами и руками. Вскоре ему этого показалось мало: он схватил всё, что попадалось под руку — стулья с металлическими ножками, доски, — и пустил их в ход.Но и на этом чудовищное избиение не закончилось. Злоумышленник начал бросать в голову лежащей жертвы тяжёлые металлические инструменты, найденные в гараже. Финальным аккордом этой части пытки стали не менее десяти ударов рукоятью дрели.Схватился за ножЗавершив экзекуцию в гараже, мужчина ушел в дом. Искалеченная женщина смогла доползти до ванной комнаты. Ее единственной мыслью было привести себя хоть в минимальный порядок, чтобы не напугать детей своим видом.Но покоя ей не дали. Вскоре в ванную вошел бывший муж и возобновил избиение: снова удары кулаками и ногами. А затем он перешел черту, взяв нож. Жертва получила не менее восьми ножевых ранений.В самый разгар расправы в дом ворвался старший сын потерпевшей, которому она успела позвонить ранее. Он попытался остановить отца, но тот был в невменяемом состоянии. Разъяренный хозяин дома, угрожая молодому человеку ножом, вытолкал его на улицу, после чего заперся внутри вместе с избитой до полусмерти женщиной.Вину не призналК счастью, старший сын не растерялся и немедленно вызвал полицию. Сотрудники правопорядка и МЧС смогли вскрыть запертую дверь и задержать злоумышленника.Последствия этой дикой агрессии оказались чудовищными. Потерпевшая получила многочисленные тяжкие телесные повреждения: сотрясение головного мозга, множественные переломы костей лицевого скелета, переломы основания черепа.Врачи констатировали, что травмы повлекли за собой неизгладимое обезображивание лица женщины.44-летний мужчина, который едва не убил мать своих детей, свою вину в совершении преступления не признал.Прокурор Камешковского района обвинительное заключение, и теперь уголовное дело по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и «угроза убийством» (ч. 1 ст. 119 УК РФ) направлено для рассмотрения по существу в Камешковский районный суд.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .