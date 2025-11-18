В 2021 году организация вырубила лес для геологического изучения недр.

В Москве удовлетворили иск Владимирского природоохранного прокурора, обязывающий одну из компаний провести лесовосстановление на площади почти 200 гектаров в Заречном лесничестве Владимирской области. Об этомПроверка показала, что в 2021 году организация вырубила лес для геологического изучения недр и добычи полезных ископаемых, но не выполнила свои обязательства по компенсационному лесовосстановлению.Тимирязевский районный суд Москвы полностью удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения находится под контролем природоохранного ведомства.