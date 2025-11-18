Во Владимире суд отправил под арест руководителей строительных фирм. Тысячи семей уже несколько лет не могут получить свои квартиры.

История жилых комплексов на улицах Никитская, Верхняя и Нижняя Дуброва во Владимире — это мрачный пример того, как амбициозный строительный проект обернулся колоссальной аферой. Теперь это дело, в котором фигурируют многомиллиардные хищения и более двух тысяч обманутых дольщиков, наконец-то движется к суду.На днях Владимирский областной суд по одному из ключевых фигурантов — Игорю Другову. Ему оставили без изменения самую строгую меру пресечения — заключение под стражу. Это решение, поддержанное прокуратурой, ставит точку в попытках защиты изменить арест на более мягкое ограничение. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Схема, оставившая 2000 семей без жильяИгорь Другов, наряду с Василием Поздняковым и Романом Друговым, руководил целой группой взаимосвязанных компаний: ООО «Сити Строй», ООО «ИнтерСтройПлюс» и ООО «ИнтерСтройВладимир»., в период с 2017 по 2020 год эти руководители заключили с физическими лицами более 2000 договоров долевого участия в строительстве многоквартирных домов. Но, как утверждают следователи, они изначально не имели намерений и реальной возможности завершить это строительство.«При этом с использованием ранее возникших обязательств перед третьими лицами заключались договоры участия в долевом строительстве без фактической оплаты стоимости приобретаемых объектов недвижимости, что привело к неспособности организаций завершить возведение жилых домов», — рассказали подробности в прокуратуре региона.Общий ущерб, причиненный застройщикам и гражданам в результате этих действий, превысил 4 миллиарда рублей. В рамках расследования было проанализировано огромное количество финансовой документации и расчетов, а объем уголовного дела превысил 200 томов.Суд отправил в СИЗОВ начале следствия Игорь и Роман Друговы находились под подпиской о невыезде. Однако в конце 2025 года Октябрьский районный суд изменил эту меру пресечения на арест.Причиной для ужесточения меры пресечения послужило нарушение обвиняемыми условий подписки о невыезде. Прокуратура убедила суд, что на свободе Другов может препятствовать следствию или продолжить свою противоправную деятельность.Сторона защиты подала апелляцию, но Владимирский областной суд, полностью согласившись с позицией прокурора, оставил Игоря Другова под стражей. Кроме того, ещё раньше Другову ограничили выезд за пределы России из-за крупной налоговой задолженности.Сложная судьба дольщиков «Дуброва-парк 2»Пока руководители компаний находятся под следствием, правительство Владимирской области и лично губернатор Александр Авдеев активно ищут пути решения проблемы для тысяч обманутых дольщиков, особенно тех, кто вложился в ЖК «Дуброва-парк 2».Губернатор , что проблема уходит корнями в «непродуманную градостроительную политику мэрии в 2010-х годах», когда застройщикам выдавали разрешения без обеспечения необходимой социальной (школы, сады) и коммунальной инфраструктуры.«Причиной проблемы стала непродуманная градостроительная политика мэрии в 2010-х годах. Из-за бездумного отношения к выдаче разрешений на строительство около 2 тысяч человек не получили свои квартиры у разных застройщиков, а на областной бюджет легли неподъемные обязательства — суммарно это может быть более 5 млрд рублей», — ситуацию губернатор Авдеев.Для корпусов ЖК «Дуброва-парк 2» нашли следующий план. Поскольку ни один инвестор не согласился взять на себя достройку всех трех проблемных корпусов сразу, было решено разделить единый ЖК на отдельные объекты.На достройку двух корпусов уже нашлись потенциальные инвесторы. Корпус 1 (готовность 60%) готова завершить компания «CG Development» к 2027–2028 годам. Корпус 4 (готовность 75%) готовы достроить ООО «Игротэк» с партнером к 2028–2029 годам.Для передачи 1-го и 4-го корпусов новым инвесторам, дольщики должны проголосовать за отказ от создания жилищно-строительного кооператива (ЖСК) на своих собраниях 27 и 28 ноября. Только это позволит реализовать инициативу инвесторов и завершить строительство без привлечения дополнительных денег граждан.Александр Авдеев , что договоренности пока предварительные, и многое зависит от консолидированной позиции самих дольщиков. Таким образом, судьба тысяч квартир теперь в руках как областного суда, который будет рассматривать дело о мошенничестве, так и самих обманутых граждан.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .