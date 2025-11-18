Дети вынуждены лавировать между машинами в темноте.

Во Владимире общественники бьют тревогу из-за опасной дороги в школы №13, 16, 43 и 46. Как , проблема в элементарной безопасности.Улицы, ведущие к этим учебным заведениям, превратились в полосу препятствий: разбитые дороги без тротуаров, внезапно обрывающиеся пешеходные зоны и полное отсутствие освещения. Дети вынуждены лавировать между машинами в темноте.ОНФ уже передал информацию городской администрации, настаивая на немедленном решении проблемы, затрагивающей более тысячи юных жителей города.