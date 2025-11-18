Суд удовлетворил иск прокурора, признав информацию на этих сайтах запрещённой к распространению.

В Киржаче Владимирской области заблокировали шесть сайтов, где можно было купить поддельные трудовые книжки с уже заполненным стажем. Об этом рассказали вВедомство посчитало, что такие ресурсы вводят в заблуждение работодателей и мешают контролировать соблюдение трудового законодательства. Суд удовлетворил иск прокурора, признав информацию на этих сайтах запрещённой к распространению.Напомним, ранее мы писали, что