И без ремонта.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту халатности при предоставлении жилья детям-сиротам. Такое решение принял после личного приёма граждан.К Кулакову обратились две сестры, которые вместе с братом с 2008 года имели комнату в общежитии, выделенную органами местного самоуправления Коврова. Жильё оказалось непригодным для проживания и требовало капремонта, а также имело огромный долг за коммунальные услуги (более 200 тысяч рублей), накопленный родственником, ведущим асоциальный образ жизни. Сироты не могли использовать эту комнату, и более того, их пытались снять с регистрации из-за долгов.Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Расследование проверит законность действий должностных лиц, ответственных за обеспечение сирот жильём.