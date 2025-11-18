Чтобы обеспечить диких животных жизненно необходимыми минеральными веществами, сотрудники Госохотинспекции построили и установили в лесах Владимирской области 39 солонцов для выкладки

Чтобы обеспечить диких животных жизненно необходимыми минеральными веществами, сотрудники Госохотинспекции построили и установили в лесах Владимирской области 39 солонцов для выкладки соли-лизунца. Больше всего таких кормушек организовали в Гусь-Хрустальном, Меленковском, Судогодском муниципальных округах и Суздальском районе, где имеются большие площади общедоступных охотничьих угодий. Из материала Госохотинспекции области: Согласно действующему законодательству об охоте и сохранении охотничьих