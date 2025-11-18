Урок в школе.Училка поднимает Гиви и спрашивает:
Гиви скажи какие ты знаешь басни?
Гиви: ЭЭЭЭЭЭЭЭ-УУУУУУ (вобщем не знает),ему подсказывают с задней парты "Мартышка и очки"
Гиви: "Мартышка и очко"
(У):Ну не "Мартышка и очко" а "Мартышка и очки", ну хорошо а кто написал эту басню?
Гиви:ЭЭЭ -УУУ, ему подсказывают Крылов.
Гиви: Крыладцэ
(У): Ну не Крылазэ а Крылов, хорошо а раскажи нам одно четрерастишье из этой басни.
Гиви (долго думая): Сыдит мартыщька у воды очком туды,очком сюды, а тут Крыладзэ из воды иды сюды иды сюды.
