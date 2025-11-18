Городские власти в целом положительно оценил работу муниципальных служб после прошедшего снегопада.

Администрация Владимира заявила о готовности городских служб к работе в зимних условиях. Руководство города подвело итоги недавнего снегопада и обозначило задачи по усилению контроля за уборкой.Городские власти в целом положительно оценил работу муниципальных служб после прошедшего снегопада, однако призвал усилить контроль за частными компаниями. Особые претензии власти направили в адрес управляющих компаний, а также предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, которые не справляются с уборкой прилегающих территорий.В администрации также , что парк специализированных коммунальных дорожных машин (КДМ) обновили на 35%. Этой зимой к работе готовы 35 единиц КДМ, тогда как прошлой зимой задействовали от 25 до 27 машин. Кроме того, трудоустроили более 100 работников для ручной снегоуборки.Администрация усиливает давление на частный бизнес, требуя содержать прилегающие территории в надлежащем состоянии. Особое внимание уделяется пунктам выдачи заказов популярных маркетплейсов и сетевым аптекам/магазинам, к которым поступает наибольшее количество претензий по качеству уборки снега и льда.