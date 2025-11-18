Изобрели наши машину времени и думают, кудабы полететь. Однин говорит, поехали мол Пушника спасать. Прилители они значит на 200 лет назад, приходят к Александру Сергеевичу и готорят:
- Саш, не ходи на дуэль с Дантесом, он ведь хорошо среляет, а ты обязательно промахнешься, убъет он тебя,порнял?
Пушник:
- Мужики, а что тогда делать, как быть?
- Ну как, ты же русский мужик, а русские всегда дрались на кулаках, кулачный бой - это по-русски, понял?
-Да!
Хоронили Пушкина в закрытом гробу.
