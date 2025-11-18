Губернатор Александр Авдеев встретился с послом Республики Танзания Фредриком Ибрахимом Кибутой. Они обсудили вопросы торгового сотрудничества и развития партнёрских отношений в сфере

Губернатор Александр Авдеев встретился с послом Республики Танзания Фредриком Ибрахимом Кибутой. Они обсудили вопросы торгового сотрудничества и развития партнёрских отношений в сфере туризма, образования, сельского хозяйства. Экономические связи Владимирской области с африканским государством существуют давно. По итогам 9 месяцев 2025 года Танзания по общему объёму внешнеторгового оборота занимает 47 место среди всех 95 стран-партнёров региона.