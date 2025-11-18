Ранее заключение таких контрактов было доступно только гражданам государств СНГ.

Владимирская область корректирует правила выплат и привлечения к службе. Согласно от 17 ноября 2025 года, размер единовременных выплат для контрактников Министерства обороны РФ уменьшается с 2,1 млн до 1,6 млн рублей, начиная с ноября.Важное новшество: с 15 ноября регион расширяет круг потенциальных контрактников. Теперь к службе в зоне СВО могут привлекаться иностранцы, не являющиеся гражданами стран СНГ. Им также будет положена выплата в 1,6 млн рублей. Ранее заключение таких контрактов было доступно только гражданам государств СНГ, но теперь географические ограничения сняты.