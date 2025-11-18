6 ноября Октябрьский районный суд изменил меру пресечения владимирским застройщикам. Игоря Другова и его сына Романа Другова отправили в СИЗО, а Василия Позднякова – под домашний арест на

6 ноября Октябрьский районный суд изменил меру пресечения владимирским застройщикам. Игоря Другова и его сына Романа Другова отправили в СИЗО, а Василия Позднякова – под домашний арест на срок до 2 января 2026 года. Решение было связано с тем, что обвиняемые нарушали ранее избранную меру пресечения о подписке о невыезде и надлежащем поведении. Но адвокат