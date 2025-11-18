За медицинской помощью обратились 9 187 человек.

Во Владимирской области после недавнего спада заболеваемости ОРВИ, который наблюдался с 3 по 9 ноября, на прошлой неделе (с 10 по 16 ноября) количество заболевших вновь резко возросло на треть, достигнув показателя в 35,7%. Об этом сообщили вЗа медицинской помощью обратились 9 187 человек, из них 2 928 — во Владимире. Рост заболеваемости затронул все возрастные группы.Проведенные 581 лабораторное исследование не выявили случаев гриппа, однако активно циркулируют риновирусы, метапневмовирусы и аденовирусы.