После снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями на 20% (в период с 3 по 9 ноября), количество пациентов с ОРВИ на неделе с 10 по 16 ноября увеличилось на треть. Показатель составил 35,7%. За медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 9 187 человек, во Владимире – 2 928. Рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах. Специалисты Центра