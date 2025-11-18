В ночь с пятницы на субботу во Владимирской области, как и обещали синоптики, выпал первый снег. Он не спешил таять, а к вечеру субботы подморозило еще сильнее — дороги и тротуары покрылись

В ночь с пятницы на субботу во Владимирской области, как и обещали синоптики, выпал первый снег. Он не спешил таять, а к вечеру субботы подморозило еще сильнее — дороги и тротуары покрылись тонкой коркой льда. В соцсетях владимирские автомобилисты массово жаловались на аварии: дороги называли катком, на отдельных участках насчитывали до 10 ДТП. Всего, по